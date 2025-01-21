Ердоган і Фіцо обговорили війну в Україні й заявили, що "продовжать зусилля для припинення вогню"

Про це Ердоган написав у Х.

Так, під час зустрічі лідери підписали низку документів і декларацій, які, за словами турецького президента, передбачають співпрацю в різних сферах, зокрема у військовій, оборонній промисловості та культури.

"Ми також поділилися нашими оцінками війни в Україні, яка зараз впливає на всю Європу. Ми погодилися, що справедливий, довготривалий і постійний мир має бути встановлений відповідно до фундаментальних принципів міжнародного права та Статуту ООН, перш ніж наслідки війни для наших сусідів ще більше поглиблюватимуться", - заявив Ердоган.

За його словами, Туреччина і Словаччина нібито "продовжать зусилля для припинення вогню і встановлення тривалого миру".