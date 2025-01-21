Ердоган і Фіцо обговорили війну в Україні й заявили, що "продовжать зусилля для припинення вогню"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Вони обговорили війну в Україні та заявили про нібито зусилля для припинення вогню
Про це Ердоган написав у Х.
Так, під час зустрічі лідери підписали низку документів і декларацій, які, за словами турецького президента, передбачають співпрацю в різних сферах, зокрема у військовій, оборонній промисловості та культури.
"Ми також поділилися нашими оцінками війни в Україні, яка зараз впливає на всю Європу. Ми погодилися, що справедливий, довготривалий і постійний мир має бути встановлений відповідно до фундаментальних принципів міжнародного права та Статуту ООН, перш ніж наслідки війни для наших сусідів ще більше поглиблюватимуться", - заявив Ердоган.
За його словами, Туреччина і Словаччина нібито "продовжать зусилля для припинення вогню і встановлення тривалого миру".
- Напередодні Ердоган казав, що завершення справедливим миром війни між Росією та Україною буде одним з пріоритетів Туреччини у 2025 році.
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