Ердоган: пріоритет Туреччини у 2025 році - закінчення війни в Україні

Про це в новорічному зверненні сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.

“Завершення війни між Росією та Україною, які є нашими сусідами по Чорному морю, справедливим миром залишається нашим пріоритетом. Ми сподіваємося, що у 2025 році північніше від нас розпочнеться нова ера”, - сказав він.

Серед інших пріоритетів президент Туреччини назвав боротьбу з тероризмом, зниження інфляції, підвищення рівня добробуту, досягнення постійного миру в Сирії, зусилля для встановлення миру на Близькому Сході.