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Ердоган: пріоритет Туреччини у 2025 році - закінчення війни в Україні

Євген Козярін
31 грудня, 2024 вiвторок
20:11
Світ Реджеп Тайїп Ердоган

Завершення справедливим миром війни між Росією та Україною буде одним з пріоритетів Туреччини у 2025 році

Зміст

Про це в новорічному зверненні сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.

“Завершення війни між Росією та Україною, які є нашими сусідами по Чорному морю, справедливим миром залишається нашим пріоритетом. Ми сподіваємося, що у 2025 році північніше від нас розпочнеться нова ера”, - сказав він.

Серед інших пріоритетів президент Туреччини назвав боротьбу з тероризмом, зниження інфляції, підвищення рівня добробуту, досягнення постійного миру в Сирії, зусилля для встановлення миру на Близькому Сході.

  • 8 грудня Ердоган заявив, що світ стане зовсім іншим, а наступні 2-3 місяці будуть нібито дуже важливими
Теги:
Україна
Росія
Туреччина
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
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