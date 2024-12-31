Ердоган: пріоритет Туреччини у 2025 році - закінчення війни в Україні
Завершення справедливим миром війни між Росією та Україною буде одним з пріоритетів Туреччини у 2025 році
Про це в новорічному зверненні сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.
“Завершення війни між Росією та Україною, які є нашими сусідами по Чорному морю, справедливим миром залишається нашим пріоритетом. Ми сподіваємося, що у 2025 році північніше від нас розпочнеться нова ера”, - сказав він.
Серед інших пріоритетів президент Туреччини назвав боротьбу з тероризмом, зниження інфляції, підвищення рівня добробуту, досягнення постійного миру в Сирії, зусилля для встановлення миру на Близькому Сході.
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