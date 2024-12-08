"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі

Про це повідомляє Hurriyet.

Так, Ердоган нагадав, що Сполучені Штати обрали Дональда Трампа новим президентом країни.

"Побачимо, якою буде адміністрація Трампа і адміністрація в США. Світ стане зовсім іншим. Наступні 2-3 місяці дуже важливі", - заявив турецький лідер.

Він наголосив, що його країна робить "все можливе", і донесе всі меседжі "відповідним чином".