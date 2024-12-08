"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що світ стане зовсім іншим, а наступні 2-3 місяці будуть нібито дуже важливими
Про це повідомляє Hurriyet.
Так, Ердоган нагадав, що Сполучені Штати обрали Дональда Трампа новим президентом країни.
"Побачимо, якою буде адміністрація Трампа і адміністрація в США. Світ стане зовсім іншим. Наступні 2-3 місяці дуже важливі", - заявив турецький лідер.
Він наголосив, що його країна робить "все можливе", і донесе всі меседжі "відповідним чином".
- Напередодні Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили загострення ситуації в Сирії.
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