Ердоган поговорив телефоном з Путіним: йшлося про події в Сирії

Про це йдеться на сайті Управління з комунікацій турецького президента.

"Під час розмови обговорювалися турецько-російські відносини, нещодавні події в Сирії, а також глобальні та регіональні питання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ердоган заявив, що Туреччина працює над справедливим і довгостроковим вирішенням ситуації в Сирії, продовжуючи підтримувати територіальну цілісність Сирії. Він також підкреслив важливість надання більшого простору для дипломатії в регіоні та наголосив, що сирійський режим повинен долучитися до процесу політичного врегулювання.

Крім цього, Ердоган заявив, що Сирія не повинна стати джерелом більшої нестабільності, і що Туреччина робить все можливе для відновлення спокою в Сирії.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина і надалі зберігатиме свою рішучу позицію у боротьбі з терористичною організацією РПК та її відгалуженнями, які намагаються скористатися останніми подіями в Сирії", - додали у дописі.

Натомість сам Путін, як пише пропагандистське видання ТАСС, наголосив на необхідності припинення агресії проти сирійської держави з боку радикальних угруповань.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Тим часом російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки в російських військах.

У Сирії погіршується ситуація для російського контингенту, розташованого там. Повстанські війська наступають на півдні країні - перші міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Москва й Тегеран.