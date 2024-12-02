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Головна Світ Іран і РФ несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, - МЗС України

Іран і РФ несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, - МЗС України

Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
20:13
Світ Сирія

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії

Зміст

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні з тривогою слідкують за загостренням бойових дій у Сирії. У відомстві наголошують, що держава переживає новий небезпечний етап війни, який може призвести до непередбачуваних наслідків для регіонального миру та безпеки.

"Російський диктатор Путін та його союзники в Ірані й зараз продовжують докладати всіх зусиль, аби не втратити контроль над маріонетковим сирійським режимом, який асоціюється більшістю сирійців із нелюдською жорстокістю, тиранією та злочинами", - кажуть у МЗС.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Тим часом російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки в російських військах.

У Сирії погіршується ситуація для російського контингенту, розташованого там. Повстанські війська наступають на півдні країні - перші міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Сирія
Іран
Військові новини
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