Росіяни тікають з Дамаска: ГУР розповіло про ситуацію у війську РФ у Сирії

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, російські військові залишили місто Хама та перемістилися до бази "Хмеймім". Керівник штабу цієї бази Олександр Журавльов заявив, що ситуація вийшла з-під контролю уряду Башара Асада.

Також у Дамаску розпочались перші збройні заворушення. На тлі цього російські військові та дипломати терміново почали залишати столицю Сирії.

Крім того, повідомляється, що росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки.

Українські розвідники додали, що 1 грудня російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил.

У ГУР дізналися, що до Москви для пояснень відкликали командувача підрозділу російських спецпризначенців у Сирії Вадима Байкулова. Його особовий склад зазнав втрат вбитими, а військову техніку в Алеппо захопили повстанці.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Тим часом російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки в російських військах.

