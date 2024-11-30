Не слід очікувати, що Росія буде перекидати регулярні війська до Сирії, - експерт-міжнародник Сушко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В Сирії дійсно спостерігається зміна балансу сил. Відбуваються події, зокрема, захоплення повстанцями міста Алеппо та десятків населених пунктів. Однак поки що невідомо настільки це стала зміна ситуації в Сирії", - пояснив Сушко.

Експерт пояснив, що для посилення підтримки режиму Асада росіяни мають додаткові ресурси, які не беруть участь у війні з Україною.

"Однією з опор силового режиму Башара аль-Асада в Сирії є Російська Федерації і її військова підтримка. Башар аль-Асад вже звернувся до Кремля про посилення військової підтримки для того, щоб змінити ту ситуацію, яка складається в Сирії. Очевидно, що це залучить певну частину російського військового ресурсу. Однак, я б не перебільшував впливу подій в Сирії на російсько-українську війну. Ми точно не дочекаємось того, що якісь російській підрозділи будуть перекидатись з фронту в Сирію для підтримки режиму Асада. Цього не буде. Росія має додаткові ресурси, які вона може використати у війні в Сирії. Гадаю, що російська присутність в Сирії буде розгортатись тими силами, які в них є в тому регіоні”, - додав він.

