Сирійські повстанці досягли центра Алеппо, Росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, - Reuters
30 листопада сирійські повстанці заявили, що досягли центра Алеппо. Влада закрила аеропорт, а також усі дороги, що ведуть до міста. Водночас РФ пообіцяла країні додаткову військову допомогу
Про це повідомляє Reuters з посиланням на військові джерела.
Росія, один із ключових союзників президента Сирії Башара аль-Асада, проти якого виступають повстанці, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу. За словами джерел, нове обладнання почне надходити протягом наступних 72 годин.
Джерела також повідомили, що сирійській армії було віддано наказ про "безпечне відведення" з основних районів міста, куди увійшли повстанці.
Повстанці пізно ввечері п'ятниці, 29 листопада, повідомили, що вони заходять у різні райони Алеппо.
Вони повертаються до міста вперше з 2016 року, коли Асад і його союзники Росія, Іран і регіональні шиїтські збройні формування повернули його, а повстанці погодилися вийти після місяців бомбардувань і облоги.
Мустафа Абдул Джабер, командир повстанської бригади Джейш аль-Ізза, сказав, що їхньому швидкому просуванню цього тижня сприяла нестача живої сили, яку підтримує Іран, у ширшій провінції Алеппо.
- У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сили опозиції після двох днів зіткнень узяли під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.
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