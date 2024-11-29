Сили сирійської опозиції, що проводять військову операцію проти режиму Асада, досягли околиць Алеппо

Про це повідомляє телеканал Haber Türk.

Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада. Управління операцією, яка отримала назва "Стримування агресії" проводить нещодавно створене Командування військовими операціями сил сирійської опозиції, яке включає низку озброєних фракцій.

Група "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил, заявила про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони. Опозиційні сили досягли околиць міста Алеппо, наблизившись до його зовнішніх районів на відстань кілометра.

Також у повідомленнях йдеться про атаку на військовий аеропорт Найраб, під час якої було знищено один з урядових гелікоптерів.

Урядові війська Башара Асада за підтримки російських повітряних сил завдали масованих ударів по позиціях опозиції. Унаслідок боїв є значні втрати з обох сторін, медіа повідомили про загибель іранського генерала.

Сирійська армія заявила, що співпрацює з Росією та неназваними "дружніми силами", щоб відновити позиції та відновити ситуацію.

Цей наступ став найбільшим від березня 2020 року, коли Росія, яка підтримує Асада, й Туреччина, яка підтримує повстанців, домовилися про припинення вогню, що поклало кінець рокам бойових дій.