Через успіх протурецьких сил у Сирії Кремль замінив там свого командувача, - ГУР
Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки в російських військах
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці - генерала Сергія Кіселя", - йдеться у повідомленні.
У розвідці розповіли, що після трьох діб наступу сирійських повстанців російські війська, які підтримують урядові війська Башара Асада, зазнали значних втрат. Деякі російські підрозділи перебувають в оточенні, а сотні військових РФ вважаються зниклими безвісти.
Зазначається, що раніше Кісель відзначився провальними для РФ діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.
Замість Кіселя командувати російськими силами у Сирії відправили іншого воєначальника - генерала Олександра Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.
Крім того, за даними ГУР, на військово-морській базі у місті Тартус з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв.
Що відбувається зараз у Сирії
У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.
У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.
30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.
Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.
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