Через успіх протурецьких сил у Сирії Кремль замінив там свого командувача, - ГУР

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці - генерала Сергія Кіселя", - йдеться у повідомленні.

У розвідці розповіли, що після трьох діб наступу сирійських повстанців російські війська, які підтримують урядові війська Башара Асада, зазнали значних втрат. Деякі російські підрозділи перебувають в оточенні, а сотні військових РФ вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що раніше Кісель відзначився провальними для РФ діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Замість Кіселя командувати російськими силами у Сирії відправили іншого воєначальника - генерала Олександра Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.

Крім того, за даними ГУР, на військово-морській базі у місті Тартус з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв.