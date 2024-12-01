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Головна Світ Через успіх протурецьких сил у Сирії Кремль замінив там свого командувача, - ГУР

Через успіх протурецьких сил у Сирії Кремль замінив там свого командувача, - ГУР

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
12:49
Світ Сирія

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки в російських військах

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці - генерала Сергія Кіселя", - йдеться у повідомленні.

У розвідці розповіли, що після трьох діб наступу сирійських повстанців російські війська, які підтримують урядові війська Башара Асада, зазнали значних втрат. Деякі російські підрозділи перебувають в оточенні, а сотні військових РФ вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що раніше Кісель відзначився провальними для РФ діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Замість Кіселя командувати російськими силами у Сирії відправили іншого воєначальника - генерала Олександра Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.

Крім того, за даними ГУР, на військово-морській базі у місті Тартус з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв. 

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Теги:
Новини
Росія
Сирія
російська армія
Війна з Росією
окупанти
ГУР
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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