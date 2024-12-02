Перспектива Асада нагадала Путіну долю Каддафі
Історія з дуже імовірною втратою контролю над Сирією дуже болісна для Кремля з декількох причин
1. Будуть реанімовані проєкти експорту газу через Сирію та Туреччину на Європу. Тобто в Ердогана тут любов з інтересом, а у Росії втрата надій на відновлення монополії на ринок ЄС.
2. Втрата останньої бази у Середземному морі — Тартус. Тут Росія ще з радянських часів.
3. Втрата ще одного важеля тиску на Близький Схід, яким Росія цікавилась ще з часів СРСР. Більше неспокою на Близькому Сході — вища ціна на нафту.
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4. Знесення Асада, у захисті якого був ще особистий мотив Путіна. Він затято його захищав, щоб довести всім, що зносити диктаторів не можна. Це сталося як раз після втечі Януковича та сумної долі Каддафі, яку ретельно зафільмували у всіх природних та неприродних подробицях, що справило на Путіна особливо враження, оскільки він справедливо вважає, що ця сумна історія може і з ним трапитись.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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