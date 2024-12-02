1. Будуть реанімовані проєкти експорту газу через Сирію та Туреччину на Європу. Тобто в Ердогана тут любов з інтересом, а у Росії втрата надій на відновлення монополії на ринок ЄС.

2. Втрата останньої бази у Середземному морі — Тартус. Тут Росія ще з радянських часів.

3. Втрата ще одного важеля тиску на Близький Схід, яким Росія цікавилась ще з часів СРСР. Більше неспокою на Близькому Сході — вища ціна на нафту.

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