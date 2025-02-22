Росіяни завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, травмовано жінку

Про це інформує поліція Харківської області.

Повідомляється, що російська авіація завдала удару по населеному пункту близько 16:05.

"Керована авіабомба влучила у приватні гаражі. Частково пошкоджено два двоповерхові та один одноповерховий багатоквартирні будинки, 14 приватних будинків, господарчі споруди", - зазначили в поліції.

Внаслідок ворожої атаки поранення дістала 61-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилася.

"Працівники слідчо-оперативної групи прибули на місце події. Вони збирають речові докази та документують злочин. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Згодом у поліції показали фото наслідків ворожої атаки по Золочеву.

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області