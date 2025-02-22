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Оновлено

Росіяни завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, травмовано жінку

Катерина Ганжа
22 лютого, 2025 субота
19:37
Війна з Росією

У суботу, 22 лютого, російська окупаційна армія завдала авіаудару по селищу Золочів, що на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки постраждала 61-річна жінка, пошкоджено гаражі, приватні будинки і господарчі споруди

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Про це інформує поліція Харківської області. 

Повідомляється, що російська авіація завдала удару по населеному пункту близько 16:05.

"Керована авіабомба влучила у приватні гаражі. Частково пошкоджено два двоповерхові та один одноповерховий багатоквартирні будинки, 14 приватних будинків, господарчі споруди", - зазначили в поліції. 

Внаслідок ворожої атаки поранення дістала 61-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилася. 

"Працівники слідчо-оперативної групи прибули на місце події. Вони збирають речові докази та документують злочин. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Згодом у поліції показали фото наслідків ворожої атаки по Золочеву. 

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

  • 21 лютого, російська армія атакувала щонайменше трьома КАБами селище Золочів на Харківщині, внаслідок чого постраждали 5 людей, пошкоджені будинки та адмінбудівлі. 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
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