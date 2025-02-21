Росіяни скинули КАБ на Золочів Харківської області: четверо постраждалих
У п'ятницю, 21 лютого, російська армія атакувала КАБом селище Золочів на Харківщині, внаслідок чого постраждали 4 людей, пошкоджені будинки та адмінбудівлі
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Російські окупанти продовжують чинити терор проти цивільного населення Харківщини", - наголосили в адміністрації.
Близько 11:00 ворог атакував селище Золочів Богодухівського району.
Внаслідок влучання КАБ в дорогу загорівся автомобіль, пошкоджено 3 приватних та 1 багатоквартирний будинки та адміністративні будівлі.
Загалом постраждали 4 місцевих мешканці, одну поранену особу госпіталізували. Профільні служби працюють на місці події.
- Уранці п’ятниці, 21 лютого, російські окупанти поцілили безпілотником у службовий автомобіль поліції у місті Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали правоохоронці.
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