В Україні на водоймах від початку року загинули 79 людей

Про це інформує ДСНС.

За словами пресофіцера ДСНС України Олександра Хорунжого, серед загиблих переважають чоловіки (65 людей). Вказано, що це може бути пов'язано з зимовою риболовлею, оскільки чоловіки виходять на лід, ризикуючи життям. Також на воді загинули 14 жінок.

Найбільше смертей зафіксовано у:

Київській області – 10

Вінницькій області – 8

Дніпропетровській та Одеській областях – по 7

Харківській області – 6

Чернігівській області – 5

Загалом на водних об’єктах України відбулося:

48 нещасних випадків за невстановлених обставин

16 під час риболовлі

7 через порушення правил поведінки

6 смертей через нещасні випадки

2 людини загинули у стані алкогольного сп’яніння

Крім того, 46 нещасних випадків зафіксували на річках, 33 на ставках.

Разом з тим, з початку року надзвичайникам вдалося врятувати 68 людей, з них 20 дітей. "ДСНС вкотре закликає громадян не виходити на кригу за нестійких погодних умов та суворо дотримуватися правил безпеки. У жодному разі не можна перебувати на льоду, якщо його товщина менше ніж 7 см – безпечним вважається лід не тонший за 10-12 см", - йдеться у повідомленні.