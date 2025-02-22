В Україні на водоймах від початку року загинули 79 людей
Від початку 2025 року в українських водоймах загинули 79 людей, з них 6 дітей. Серед загиблих на воді переважають чоловіки
Про це інформує ДСНС.
За словами пресофіцера ДСНС України Олександра Хорунжого, серед загиблих переважають чоловіки (65 людей). Вказано, що це може бути пов'язано з зимовою риболовлею, оскільки чоловіки виходять на лід, ризикуючи життям. Також на воді загинули 14 жінок.
Найбільше смертей зафіксовано у:
- Київській області – 10
- Вінницькій області – 8
- Дніпропетровській та Одеській областях – по 7
- Харківській області – 6
- Чернігівській області – 5
Загалом на водних об’єктах України відбулося:
- 48 нещасних випадків за невстановлених обставин
- 16 під час риболовлі
- 7 через порушення правил поведінки
- 6 смертей через нещасні випадки
- 2 людини загинули у стані алкогольного сп’яніння
Крім того, 46 нещасних випадків зафіксували на річках, 33 на ставках.
Разом з тим, з початку року надзвичайникам вдалося врятувати 68 людей, з них 20 дітей.
"ДСНС вкотре закликає громадян не виходити на кригу за нестійких погодних умов та суворо дотримуватися правил безпеки. У жодному разі не можна перебувати на льоду, якщо його товщина менше ніж 7 см – безпечним вважається лід не тонший за 10-12 см", - йдеться у повідомленні.
- У Великоолександрівській громаді на Херсонщині 13 лютого п'ятеро дітей провалилися під кригу. Двох дівчат змогли витягнути. Вже вночі водолази ДСНС виявили тіла двох загиблих дітей.
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