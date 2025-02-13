На Херсонщині 5 дітей провалилися під лід: двох витягнули, трьох іще шукають
У Великоолександрівській громаді на Херсонщині в четвер, 13 лютого, п'ятеро дітей провалилися під кригу. Двох дівчат витягнули, рятувальники шукають ще трьох дітей
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та ДСНС.
За словами Прокудіна, четверо дітей гуляли по замерзлій річці, коли провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина, яка кинулася на допомогу дітям і теж пішла під воду.
"На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу", – написав очільник ОВА.
Водночас решту дітей – дівчинку та двох хлопців – досі шукають. Наймолодшому з них дев'ять років.
На пошук дітей залучили пожежно-рятувальний підрозділ та направили водолазну групу аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Херсонській області.
- Раніше в ДСНС повідомляли, що на водних об’єктах України від початку 2025 року станом на 25 січня загинули 28 людей: за аналогічний період торік зафіксували на три смерті більше.
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