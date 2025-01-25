В Україні від початку року у водоймах загинули 28 людей, - ДСНС

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Хорунжий розповів, що рятувальникам вдалося врятувати 20 людей, серед яких семеро дітей. Крім того, цьогоріч жертв серед дітей не фіксували.

Представник ДСНС підкреслив, що наразі виходити на лід суворо заборонено, оскільки більшість водойм ще не замерзли. Він зазначив, що небезпеку провалу під кригу здебільшого ігнорують рибалки та діти.

"Батьки повинні пояснити дітям, що лід наразі крихкий, і перебування на ньому не просто небезпечне, а заборонене", - сказав Хорунжий, додавши, що рятувальники активно інформують населення про небезпеку перебування на водоймах, особливо взимку.

Він розповів, що на сайті ДСНС у розділі "Громадянам" можна знайти посібник "Абетка безпеки", який містить текстові матеріали з порадами щодо дій у разі надзвичайної ситуації на льоду.

"Крім того, фахівці ДСНС проводять рейди на водоймах, роздають інформаційні матеріали та пам’ятки. Проте, на жаль, не всі дослухаються до цих попереджень, що часто призводить до трагедій", – додав Хорунжий.