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Головна Війна з Росією У зоні відповідальності 80-ї ОДШБр усі підрозділи КНДР на Курщині ліквідовано, - Гайдащук
Ексклюзив

У зоні відповідальності 80-ї ОДШБр усі підрозділи КНДР на Курщині ліквідовано, - Гайдащук

Тетяна Нижник
21 лютого, 2025 п'ятниця
19:08
Війна з Росією військові РФ

Старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Петро Гайдащук розповів, як північнокорейці воюють на полі бою

Зміст

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Наші десантники повідомляли, що військовослужбовці КНДР відзначаються високим рівнем підготовки. Вони мають чудову фізичну форму та відмінні навички стрільби. Військові добре орієнтуються на місцевості, переважно не використовували техніку і пересувалися пішки на великій відстані, до 15 км. Після цього вони одразу переходять до штурмових дій. Навіть під артилерійським вогнем та дронами, північнокорейці продовжували рухатись у нашому напрямку. Однак незважаючи на їхню підготовку, всі ці підрозділи були знищені, і на даний момент у зоні відповідальності 80-ї ОДШБр їх немає", - зазначив Гайдащук.

Зараз на напрямку противник використовує тактику малих штурмових груп, оскільки досвід окупантів, включаючи підрозділи КНДР, показав, що великі людські хвилі піхоти з бронетехнікою неефективні в сучасній війні безпілотних систем.

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"Росіяни намагаються малими штурмовими групами знайти наші слабкі місця та штурмувати їх, щоб витіснити нас із позицій. Ворог використовує артилерію, розвідувальні та ударні дрони, а також FPV-дрони на оптоволокні, що створює певні проблеми, з якими ми успішно боремося. Керовані авіабомби переважно падають на населені пункти Курщини, що перебувають під контролем Збройних Сил України. Таким чином російські війська намагаються витіснити нас із позицій, незважаючи на те, що в цих селах проживає цивільне населення РФ", - розповів Гайдащук.

  • 7 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці з КНДР відновили участь у боях на Курщині.

  • Командир взводу батальйону 95-ї десантно-штурмової Поліської бригади лейтенант Станіслав Краснов заявив, що війська Північної Кореї, які повернулися воювати на стороні РФ у Курській області, зараз діють більш обережно, ніж раніше.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
КНДР
зброя
військові
російська армія
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Курськ
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