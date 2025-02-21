У зоні відповідальності 80-ї ОДШБр усі підрозділи КНДР на Курщині ліквідовано, - Гайдащук

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Наші десантники повідомляли, що військовослужбовці КНДР відзначаються високим рівнем підготовки. Вони мають чудову фізичну форму та відмінні навички стрільби. Військові добре орієнтуються на місцевості, переважно не використовували техніку і пересувалися пішки на великій відстані, до 15 км. Після цього вони одразу переходять до штурмових дій. Навіть під артилерійським вогнем та дронами, північнокорейці продовжували рухатись у нашому напрямку. Однак незважаючи на їхню підготовку, всі ці підрозділи були знищені, і на даний момент у зоні відповідальності 80-ї ОДШБр їх немає", - зазначив Гайдащук.

Зараз на напрямку противник використовує тактику малих штурмових груп, оскільки досвід окупантів, включаючи підрозділи КНДР, показав, що великі людські хвилі піхоти з бронетехнікою неефективні в сучасній війні безпілотних систем.

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"Росіяни намагаються малими штурмовими групами знайти наші слабкі місця та штурмувати їх, щоб витіснити нас із позицій. Ворог використовує артилерію, розвідувальні та ударні дрони, а також FPV-дрони на оптоволокні, що створює певні проблеми, з якими ми успішно боремося. Керовані авіабомби переважно падають на населені пункти Курщини, що перебувають під контролем Збройних Сил України. Таким чином російські війська намагаються витіснити нас із позицій, незважаючи на те, що в цих селах проживає цивільне населення РФ", - розповів Гайдащук.