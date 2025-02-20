Росіяни полюють на логістику Сил оборони, що йде на Курщину, – DeepState

Про це повідомив інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Окрім того, за даними DeepState, рашисти активно полюють на логістику, яка йде на Курщину та намагаються здійснювати вогневе ураження всього, що рухається в цей бік на Сумщині. Найбільш небезпечна ділянка – Писарівка-Юнаківка, де не раз фіксували ураження з боку ворога FPV-дронами й артилерією.

"Для ворога постає очевидна та вже звична ціль – логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю й активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини", – додали в DeepState, висловивши сподівання на те, що ситуацію буде виправлено.