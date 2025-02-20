Росіяни полюють на логістику Сил оборони, що йде на Курщину, – DeepState
Росіяни окупували Свердликове в Курській області та тиснуть на західній частині території Курського угруповання Сил оборони
Про це повідомив інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Окрім того, за даними DeepState, рашисти активно полюють на логістику, яка йде на Курщину та намагаються здійснювати вогневе ураження всього, що рухається в цей бік на Сумщині. Найбільш небезпечна ділянка – Писарівка-Юнаківка, де не раз фіксували ураження з боку ворога FPV-дронами й артилерією.
"Для ворога постає очевидна та вже звична ціль – логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю й активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини", – додали в DeepState, висловивши сподівання на те, що ситуацію буде виправлено.
- За даними Генерального штабу Збройних Сил України, від початку доби 20 лютого на Курщині до вечора було зафіксовано 29 бойових зіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах і позиціях Сил оборони, а крім того, здійснив 413 артилерійських обстрілів, з них 4 – з реактивних систем залпового вогню.
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