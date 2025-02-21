Опитування: найбільше серед європейських лідерів українці довіряють Макрону, найменше - Орбану
За результатами опитування, українці найбільше довіряють французькому президенту Еммануелю Макрону, в той час, як найнижчий рівень довіри зафіксовано до угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Українці найбільш позитивно оцінюють президента Франції Емманюеля Макрона, йому довіряють 77% опитаних. На другому місці – президент Польщі Анджей Дуда з 72%, а на третьому – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, з 67%. ї
Понад половина опитаних українців висловили позитивне ставлення до канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана (по 57%), а також прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера (56%).
Водночас рівень довіри до більшості лідерів зріс у порівнянні з минулим роком, а для Макрона та Стармера - це найвищі показники.
Натомість, українці найменше довіряють Віктору Орбану (11%), Олександру Лукашенку (8%) та Володимиру Путіну (1%).
Стосовно українських політиків, дві третини українців довіряють президентові Володимиру Зеленському, третина – не довіряє, при цьому рівень довіри виріс з 57% до 65% з січня. Зокрема, Валерію Залужному довіряють 76%, Сергію Притулі – 34%, Петру Порошенку – 22%, Дмитру Разумкову – 19%, а Юлії Тимошенко – лише 11%.
Опитування також показало, що 91% українців категорично проти переговорів між США та Росією щодо припинення війни без участі України, вважаючи, що нормалізація відносин між Вашингтоном і Москвою більше вигідна Росії, а не Україні чи ЄС. При цьому 64% респондентів підтримують прямі переговори України з Росією, а 81% вважають компроміс на переговорах з залученням інших країн реальним шляхом до завершення війни.
Крім того, 83% опитаних вважають, що Україна повинна піти на припинення вогню лише за умови отримання гарантій безпеки.
- За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено у період 4–9 лютого 2025 року, 57% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, не довіряли – 37%.
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