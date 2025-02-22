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"Символ загибелі тисяч невинних людей": Сікорський привіз у США збитий українцями "шахед"

Ольга Бабишена
22 лютого, 2025 субота
01:33
Світ Очільник МЗС Польщі привіз у США збитий українцями Shahed

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський привіз на Конференцію консервативної політичної дії (CPAC), яка відбувається у Вашингтоні, іранський безпілотник Shahed, який збили українські військові

Зміст

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За словами Сікорського, ця конференція є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. На ній уже виступив віцепрезидент США, радник з національної безпеки й, можливо, виступатиме американський президент Дональд Трамп. 

"Цього року учасники можуть побачити символ загибелі тисяч невинних людей, збитий українцями та доставлений Польщею: іранський безпілотник Shahed", - розповів очільник МЗС. 

Він зазначив, що польсько-американський альянс непорушний. 

"Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", - додав Сікорський. 

  • Раніше Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого в Україні російського Су-25. Українські пілоти написали на ньому слова "Разом переможемо"

 

Теги:
Відео
Новини
Росія
Польща
МЗС
Війна з Росією
безпілотник
Дональд Трамп
США
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