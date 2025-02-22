"Символ загибелі тисяч невинних людей": Сікорський привіз у США збитий українцями "шахед"

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За словами Сікорського, ця конференція є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. На ній уже виступив віцепрезидент США, радник з національної безпеки й, можливо, виступатиме американський президент Дональд Трамп.

"Цього року учасники можуть побачити символ загибелі тисяч невинних людей, збитий українцями та доставлений Польщею: іранський безпілотник Shahed", - розповів очільник МЗС.

Він зазначив, що польсько-американський альянс непорушний.

"Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", - додав Сікорський.

Sojusz polsko-amerykański jest nierozerwalny.



Conservative Political Action Conference (CPAC) w Waszyngtonie to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W tym roku uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polskę symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM — Radosław Sikorski ???????????????? (@sikorskiradek) February 21, 2025