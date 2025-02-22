"Символ загибелі тисяч невинних людей": Сікорський привіз у США збитий українцями "шахед"
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський привіз на Конференцію консервативної політичної дії (CPAC), яка відбувається у Вашингтоні, іранський безпілотник Shahed, який збили українські військові
Про це він повідомив у соцмережі Х.
За словами Сікорського, ця конференція є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. На ній уже виступив віцепрезидент США, радник з національної безпеки й, можливо, виступатиме американський президент Дональд Трамп.
"Цього року учасники можуть побачити символ загибелі тисяч невинних людей, збитий українцями та доставлений Польщею: іранський безпілотник Shahed", - розповів очільник МЗС.
Він зазначив, що польсько-американський альянс непорушний.
"Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", - додав Сікорський.
- Раніше Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого в Україні російського Су-25. Українські пілоти написали на ньому слова "Разом переможемо"
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