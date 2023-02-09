Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого в Україні російського Су-25

Про це повідомляє Бельгійська монархія.

Під час зустрічі Зеленський передав фрагмент збитого в Україні російського літака Су-25. Українські пілоти написали на ньому слова "Разом переможемо", - йдеться у повідомленні Бельгійської монархії у twitter.