Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого в Україні російського Су-25
Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом у Королівському палаці в Брюсселі - офіційній резиденції бельгійського монарха
Про це повідомляє Бельгійська монархія.
Під час зустрічі Зеленський передав фрагмент збитого в Україні російського літака Су-25. Українські пілоти написали на ньому слова "Разом переможемо", - йдеться у повідомленні Бельгійської монархії у twitter.
- Володимир Зеленський 9 лютого прибув до Брюсселя для участі в саміті ЄС. Під час виступу в Європарламенті він сказав, що Україна нині захищається від найбільш антиєвропейської сили і бореться проти зневаги та за спільні для всіх країн Європи цінності
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