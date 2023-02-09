Зеленський разом із Макроном прибув до Брюсселя на саміт ЄС
Президент України Володимир Зеленський та його колега з Франції Емманюель Макрон прибули до Брюсселя для участі в саміті ЄС
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері.
"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - написала голова Єврокомісії.
Раніше голова Європарламенту Роберта Метсола анонсувала, що Володимир Зеленський виступить перед парламентарями Союзу:
"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Володимир Зеленський відвідає Європейський парламент сьогодні вранці. Щоб звернутися до народів Європи з Будинку європейської демократії", - написала вона у твіттері.
- Нагадаємо, Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи".
- Окрім того, Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни
- Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з Сунаком підписав "Лондонську декларацію", у якій йдеться про військову допомогу, санкції та відбудову України.
- Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці "стільки, скільки буде потрібно" після їхньої зустрічі ввечері 8 лютого.
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