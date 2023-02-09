Зеленський разом із Макроном прибув до Брюсселя на саміт ЄС

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері.

"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - написала голова Єврокомісії.

Раніше голова Європарламенту Роберта Метсола анонсувала, що Володимир Зеленський виступить перед парламентарями Союзу:

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Володимир Зеленський відвідає Європейський парламент сьогодні вранці. Щоб звернутися до народів Європи з Будинку європейської демократії", - написала вона у твіттері.