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Головна війна з Росією "Це крила для нашої свободи": Зеленський у парламенті Великої Британії закликав надати Україні бойові літаки і назвав пілотів ЗСУ королями

"Це крила для нашої свободи": Зеленський у парламенті Великої Британії закликав надати Україні бойові літаки і назвав пілотів ЗСУ королями

8 лютого, 2023 середа
16:05
війна з Росією Президент України Володимир Зеленський виступає перед парламентарями Великої Британії

У середу, 8 лютого, Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це — "крила для свободи"

Про це він сказав під час свого виступу перед урядом Великої Британії.

Президент України передав у подарунок британським посадовцям шолом одного з українських льотчиків з написом "У нас є свобода, дайте нам крила, аби її захистити" та підкреслив, що це має стати символом коаліції літаків.

"В Україні сьогодні кожен пілот ЗСУ — це король. Лише для нас, оскільки їх так мало і вони дуже цінні для нас. Наші королі роблять все можливе, для того, щоб рятувати життя, і вони сподіваються на отримання нових літаків. Я вірю, що це (шолом, - ред.) символ нашої нової коаліції — коаліції літаків. Нам потрібні бойові літаки. Літаки — це крила для свободи", - підкреслив глава держави.

Зеленський також висловив сподівання, що покидаючи парламент Британії сьогодні, зможе подякувати за літаки для України. 

"Дякую вам за вашу підтримку. Залишаючи британський парламент 2 роки тому, я подякував вам за смачний англійський чай. І я залишатиму парламент сьогодні, дякуючи всім вам заздалегідь за потужні англійські літаки", - зазначив президент України.

  • Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III.
Володимир Зеленський
Велика Британiя
підтримка України
зброя для України
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