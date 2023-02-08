"Це крила для нашої свободи": Зеленський у парламенті Великої Британії закликав надати Україні бойові літаки і назвав пілотів ЗСУ королями
У середу, 8 лютого, Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це — "крила для свободи"
Про це він сказав під час свого виступу перед урядом Великої Британії.
Президент України передав у подарунок британським посадовцям шолом одного з українських льотчиків з написом "У нас є свобода, дайте нам крила, аби її захистити" та підкреслив, що це має стати символом коаліції літаків.
"В Україні сьогодні кожен пілот ЗСУ — це король. Лише для нас, оскільки їх так мало і вони дуже цінні для нас. Наші королі роблять все можливе, для того, щоб рятувати життя, і вони сподіваються на отримання нових літаків. Я вірю, що це (шолом, - ред.) символ нашої нової коаліції — коаліції літаків. Нам потрібні бойові літаки. Літаки — це крила для свободи", - підкреслив глава держави.
Зеленський також висловив сподівання, що покидаючи парламент Британії сьогодні, зможе подякувати за літаки для України.
"Дякую вам за вашу підтримку. Залишаючи британський парламент 2 роки тому, я подякував вам за смачний англійський чай. І я залишатиму парламент сьогодні, дякуючи всім вам заздалегідь за потужні англійські літаки", - зазначив президент України.
- Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.59
Купівля 39.59Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 42.01Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе