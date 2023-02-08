Зеленський вирушив до Великої Британії на зустріч із Сунаком

Про це пише Sky News.

Згідно з повідомленням, 8 лютого відбудеться зустріч Зеленського з Ріші Сунаком та українськими військовими. Видання нагадало, що це буде перший візит українського президента до Великої Британії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", - цитує видання очільника британського уряду Ріші Сунака.

Він зазначив, що Лондон допоможе Україні покращити армію так, аби вона могла захищати інтереси країни в майбутньому.

"Це також підкреслює наше зобов’язання не просто надавати військове обладнання на короткий термін, але й довгострокове зобов’язання стояти пліч-о-пліч з Україною протягом багатьох років", - зазначив Сунак.