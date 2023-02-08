Зеленський вирушив до Великої Британії на зустріч із Сунаком
Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром цієї країни Ріші Сунаком
Про це пише Sky News.
Згідно з повідомленням, 8 лютого відбудеться зустріч Зеленського з Ріші Сунаком та українськими військовими. Видання нагадало, що це буде перший візит українського президента до Великої Британії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", - цитує видання очільника британського уряду Ріші Сунака.
Він зазначив, що Лондон допоможе Україні покращити армію так, аби вона могла захищати інтереси країни в майбутньому.
"Це також підкреслює наше зобов’язання не просто надавати військове обладнання на короткий термін, але й довгострокове зобов’язання стояти пліч-о-пліч з Україною протягом багатьох років", - зазначив Сунак.
- Видання Financial Times раніше повідомило, що ЄС готується прийняти Володимира Зеленського на саміті в Брюсселі 9 лютого. До цього Зеленський виїжджав із України лише раз - до США. При цьому його візит тримали в суворій таємниці.
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