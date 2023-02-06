Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з інформацією британського видання, ЄС готується прийняти Володимира Зеленського на саміті в Брюсселі 9 лютого.

Очікується, що президент України виступить на спеціальній сесії Європейського парламенту. Це буде його другий візит за межі України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Речник голови Європейської Ради Шарля Мішеля, який головує на зустрічах 27 лідерів ЄС, підтвердив, що президент України отримав запрошення на саміт. Речник самого Зеленського відмовився від коментарів.

Єдиним закордонним візитом українського президента після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, стала груднева поїздка до Вашингтона, де він провів переговори з президентом США Джо Байденом і виступив на спільному засіданні двох палат Конгресу.

FT зазначає, що візит Володимира Зеленського на саміт ЄС може не відбутися через занепокоєння щодо безпеки.

"Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда", – сказав Зеленський 3 лютого відповідаючи на запитання про можливий візит до Брюсселя.