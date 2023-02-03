"Вперше у спільній заяві зафіксовано намір почати переговори про вступ": Зеленський про підсумки саміту Україна - ЄС
Вперше у спільній заяві саміту Україна-ЄС зафіксовані наміри Києва почати переговори про вступ і зробити це якнайшвидше
Про це на брифінгу за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент Володимир Зеленський.
"Окремою темою наших перемовин була подальша інтеграція України до ЄС. Хочу відзначити, що попри повномасштабну війну прогрес в імплементації угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань. Також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовані наші наміри почати переговори про вступ і зробити це якнайшвидше", - зазначив президент.
Він додав, що Україна вже почала підготовку до цих переговорів і очікує на відповідні рішення Єврокомісії та Євроради.
"Мета - це почати переговори цього року. Я б сказав, що це не просто мета, це - ціль. Із важливих здобутків - прогрес у питанні інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023-2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом ЄС на рівні секторів економіки - промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця", - наголосив Зеленський.
За його словами, два євроінтеграційні дні в Києві дали потужні результати.
"Таким результатом є - позитивна оцінка виконання семи рекомендацій, схвалення плану дій щодо подальшої інтеграції до спільного ринку ЄС, рішення про виділення 1 млрд євро на відновлення і додаткове фінансування оборони, рішення щодо пришвидшення підготовки 10-го пакету санкцій проти агресора, зафіксоване у спільній заяві рішення про початок вступу до ЄС, підтримка Євросоюзом української формули миру, необхідність проведення саміту щодо неї", - підсумував президент.
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