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Наживо

Спільна пресконференція Зеленського та Байдена за підсумками зустрічі у Вашингтоні

21 грудня, 2022 середа
23:42
Світ Зеленський і Байден

Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися 21 грудня у Вашингтоні. Це перший закордонний візит президента України після повномасштабного вторгнення Росії

Еспресо транслює наживо пресконференцію президентів України та США після їхньої зустрічі у Вашингтоні.

 
  • Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
  • Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
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Джо Байден
війна з Росією
США
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