Багато українців живуть помстою. Немає ніякого справедливого миру з Росією, - Зеленський

Про це Зеленський сказав на об'єднаній прес-конференції з Джо Байденом.

"Справедливий мир? Я не знаю, що таке справедливий мир. Дуже філософське запитання. А чи є справедлива війна? Мені здається, що для нас усіх мир по різному справедливий. Для мене, як для президента - це ніяких компромісів щодо нашої землі і територіальної цілісності. Наш суверенітет - це найважливіше. Відшкодування всіх тих збитків, які завдала російська агресія", - сказав президент України

За словами Зеленського, багато українців живуть помстою Росії.

"Пробачте, що я сьогодні так багато говорю про дітей, але ви сказали про справедливий мир. Я хочу сказати, як батько, мені цікаво... Ви знаєте, як у нас батьки втратили синів на фронті... або своїх доньок, які були медсестрами. А що для них справедливий мир? Для них усі ці гроші - nothing (прим. - ніщо). Їх не цікавить відшкодування. Все чим вони живуть - помста. Вони живуть помстою", - заявив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден заявив, що для його країни честь - бути з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни проти Росії.

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