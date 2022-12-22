Про це Байден сказав на об'єднаній пресконференція з Володимиром Зеленським.

"Це честь - бути поруч з вами в об'єднаному захисті від жорстокої війни. Путін скоїв жорстокий напад на право України існувати, як держава, а також напав на невинний український народ без жодної причини, окрім того, аби тільки залякати українців", - сказав Джо Байден.

Байден також відзначив стійкість і рішучість українського народу. Президент США запевнив, що Штати продовжать підтримувати Україну.

"Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України на самооборону, особливо повітряну оборону", - додав Байден.

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Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

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