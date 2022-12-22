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"Він більше не суб’єкт у відносинах з цивілізованими людьми": Зеленський у Вашингтоні про Путіна

22 грудня, 2022 четвер
00:56
війна з Росією Зустріч Зеленського з Байденом

Сьогодні Путін має бути зацікавлений, щоб світ звертав на нього увагу – він більше не суб’єкт у відносинах з цивілізованими людьми

Про це Зеленський сказав на об'єднаній пресконференції з Байденом у Вашингтоні.

"Ми посилали Путіну максимально багато месиджів, щоб зупинити агресію і вторгнення, щоб відновити нашу територіальну цілісність і знайти дипломатичне порозуміння. Він тоді усім брехав, що вторгнення не буде, не буде війни", – заявив Зеленський.

Він додав, що немає сенсу надсилати сигнали неадекватній людині, тим більше, що Путін уже не є повноцінним суб'єктом міжнародних відносин.

"Які ще месиджі можна надсилати йому після того, як він отруїв наше життя? І посилає сигнали, що Росія може піти й далі, де була колись присутність Радянського Союзу. Для чого людині з хворим і неадекватним ставленням до світу відправляти месиджі? Сьогодні він має бути зацікавлений, щоб світ звертав на нього увагу – він більше не суб’єкт у відносинах з цивілізованими людьми. Він має бути зацікавленим зберегти хоч щось від культури й історії його народу та його держави", - сказав Зеленський.

Головне з пресконференції Зеленського та Байдена читайте за цим посиланням

  • Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
  • Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

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Володимир Путін
Володимир Зеленський
Джо Байден
США
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