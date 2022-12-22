Отримання системи Patriot є важливим кроком у створенні повітряного щита над Україною, - Зеленський
Комплекс Patriot суттєво посилить нашу ППО і стане важливим кроком у створенні повітряного щита над Україною
Про це Зеленський сказав на об'єднаній прес-конференції з Байденом.
"Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюсь додому. Це пакет військової допомоги, обсягом близько 2 млрд. і найсильнішим його елементом є комплекс Patriot, який суттєво посилить нашу ППО. Це важливий крок у створенні повітряного щита над Україною. Тільки так ми позбавимо державу-терориста його основного інструменту терору – можливості бити по наших містах, нашій енергетиці, наших людях", - заявив Зеленський.
- Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
- Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
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