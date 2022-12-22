Путін хотів послабити НАТО, але натомість зміцнив його, - Байден
Країни - члени НАТО ніколи не були настільки об'єднаними, як сьогодні, коли їх об'єднало питання підтримки України
Про це президент США Джо Байден сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським 21 грудня у Білому домі.
"Я ніколи не бачив більшого об'єднання НАТО з якогось іншого питання. Ми всі знаємо, про що йдеться, всі європейські партнери це повністю розуміють. Від часів Другої світової ми не бачили такого великого вторгнення у велику європейську країну. І ми не бачимо, що Путін хоче змінити свої дії, якщо Україна й інші країни не чинитимуть цьому спротив Путін хотів послабити НАТО, натомість зміцнив. Він хотів, щоб Європа розкололася, але Європа натомість об'єдналася через його дії", - сказав він, нагадавши про приєднання до НАТО Швеції та Фінляндії.
- Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
- Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
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