Путін хотів послабити НАТО, але натомість зміцнив його, - Байден

Про це президент США Джо Байден сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським 21 грудня у Білому домі.

"Я ніколи не бачив більшого об'єднання НАТО з якогось іншого питання. Ми всі знаємо, про що йдеться, всі європейські партнери це повністю розуміють. Від часів Другої світової ми не бачили такого великого вторгнення у велику європейську країну. І ми не бачимо, що Путін хоче змінити свої дії, якщо Україна й інші країни не чинитимуть цьому спротив Путін хотів послабити НАТО, натомість зміцнив. Він хотів, щоб Європа розкололася, але Європа натомість об'єдналася через його дії", - сказав він, нагадавши про приєднання до НАТО Швеції та Фінляндії.

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Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

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