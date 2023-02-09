Військова допомога, санкції та відбудова України: Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію"
Зеленський під час візиту до Великої Британії підписав "Лондонську декларацію", спрямовану на поглиблення підтримки та сприяння відбудові України
Про це йдеться в тексті декларації.
У документі нагадується, що Британія вже надала Україні майже 4 млрд фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної підтримки, з них 2,3 млрд – військової, що за обсягами поступається лише Сполученим Штатам.
Британія зобов’язується продовжувати цю підтримку, допомагати у відновленні української енергосистеми та інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також продовжувати санкційний тиск на Росію – включно з використанням заморожених російських активів на користь України.
У контексті військової допомоги Лондон наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові Збройних Сил України, а напередодні саміту НАТО у Вільнюсі працюватиме з членами Альянсу над "поглибленням оперативної сумісності України з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО".
Окремо Британія наголошує на підтримці "формули миру", запропонованої президентом України, й готова відігравати провідну роль для її втілення, а також анонсувала проведення 21-22 червня в Лондоні Конференції з відновлення України.
"Ми впевнені, що разом з нашими союзниками і партнерами ми переможемо незаконне і неспровоковане вторгнення Росії і побудуємо сильну Україну, де пануватимуть мир і процвітання", – підсумовується в "Лондонській декларації".
- Нагадаємо, Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III.
- Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи".
- Окрім того, Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни
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