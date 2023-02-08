Про це повідомили в Офісі президента України.

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком відвідав військову базу Bovington Camp. На ній відбувається підготовка українських військовослужбовців, зокрема екіпажі вчаться на британському основному бойовому танку Challenger та іншій броньованій техніці. Зеленському продемонстрували практичні елементи тренувального курсу, також він поспілкувався з військовими та командуванням бази.

"Я побачив, що хлопці готові навчатися швидко. Наші військовослужбовці проявляють старанність і поспішають якнайшвидше опанувати нові навички, щоб повернутися додому й використати все, чого навчилися, для звільнення нашої території. Бачу, що тут є все необхідне для цього, зокрема й потужні танки. Саме такі, як нам потрібні. І ми робимо все, щоб вони так само швидко з’явилися на полі бою", – зазначив глава України.

Окрім того, під час візиту на військову базу Зеленський вручив українським військовослужбовцям державні нагороди. Орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня й медалями "За військову службу Україні" відзначили танкістів, десантників і механіків ЗСУ.