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"Україна ніколи не буде самотньою": Макрон і Шольц запевнили Зеленського у підтримці

9 лютого, 2023 четвер
09:00
Світ Зеленський, Шольц і Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці "стільки, скільки буде потрібно"

Про це президенти Франції й Німеччини написали у твіттері.

"Україна героїчно - з мужністю, відвагою та наполегливістю - бореться проти жорстокої російської агресії. Разом з Еммануелем Макроном я особисто запевнив Володимира Зеленського сьогодні в Парижі: Ми стоятимемо поруч з Україною - стільки, скільки буде потрібно" - наголосив Шольц.

"Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського Союзу: Україна ніколи не буде самотньою", - заявив Макрон після закінчення вечері на Єлисейських полях з Володимиром Зеленським та Олафом Шольцом.

Відомо, що під час зустрічі з Зеленським Макрон підтвердив, що хоче "супроводжувати Україну до перемоги й миру" і що Росія не може і не повинна перемогти. Натомість вона має бути покарана за усі вчинені воєнні злочини.

  •  9 лютого ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви про те, що вона є "жертвою". Євросоюз указує, що Росія мусить негайно припинити звірства, які вона чинить в Україні, а заяви Путіна, який погрожував міжнародній спільноті безпрецедентними наслідками за підтримку України, нікого не залякали.
Новини
Франція
Німеччина
Володимир Зеленський
війна з Росією
Еммануель Макрон
Олаф Шольц
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