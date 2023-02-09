Про це президенти Франції й Німеччини написали у твіттері.

"Україна героїчно - з мужністю, відвагою та наполегливістю - бореться проти жорстокої російської агресії. Разом з Еммануелем Макроном я особисто запевнив Володимира Зеленського сьогодні в Парижі: Ми стоятимемо поруч з Україною - стільки, скільки буде потрібно" - наголосив Шольц.

"Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського Союзу: Україна ніколи не буде самотньою", - заявив Макрон після закінчення вечері на Єлисейських полях з Володимиром Зеленським та Олафом Шольцом.

Відомо, що під час зустрічі з Зеленським Макрон підтвердив, що хоче "супроводжувати Україну до перемоги й миру" і що Росія не може і не повинна перемогти. Натомість вона має бути покарана за усі вчинені воєнні злочини.