ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви про те, що вона є "жертвою"
Європейський Союз закликав Росію припинити абсурдні заяви, нібито саме вона є "жертвою", а не країною-агресоркою
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Європейського Союзу "Щодо агресії російської федерації проти України", виголошена під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.
"Російська делегація тут і на інших міжнародних форумах повинна припинити свої абсурдні заяви про те, ніби вона є "жертвою". Росія є агресором, її війська розгорнуті на території іншої суверенної держави. А не навпаки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в заяві додали, що нема жодних сумнівів утому, що російська агресія є незаконною згідно з міжнародним правом.
"Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов'язань ОБСЄ", - додали у зверненні.
Дипломати ЄС стверджують, що Кремль недооцінив завзятість і рішучість України та українського народу в захисті своєї Батьківщини, своєї свободи й свого європейського майбутнього.
Тому вони, разом з міжнародними партнерами, "вирішили підтримати Україну, надавши їй, відповідно до статті 51 Статуту ООН, засоби для самозахисту" й повністю підтримують Формулу миру президента Зеленського.
Євросоюз указує, що Росія мусить негайно припинити звірства, які вона чинить в Україні, а заяви Путіна, який погрожував міжнародній спільноті безпрецедентними наслідками за підтримку України, нікого не залякали.
- 1 лютого представниця України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук в ефірі програми "Spotlight Ukraine" на Еспресо розповіла про трибунал ПАРЄ для російського та білоруського керівництва та про те, чи буде Путін притягнутий до відповідальності в Гаазі.
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