ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви про те, що вона є "жертвою"

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Європейського Союзу "Щодо агресії російської федерації проти України", виголошена під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.

"Російська делегація тут і на інших міжнародних форумах повинна припинити свої абсурдні заяви про те, ніби вона є "жертвою". Росія є агресором, її війська розгорнуті на території іншої суверенної держави. А не навпаки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в заяві додали, що нема жодних сумнівів утому, що російська агресія є незаконною згідно з міжнародним правом.

"Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов'язань ОБСЄ", - додали у зверненні.

Дипломати ЄС стверджують, що Кремль недооцінив завзятість і рішучість України та українського народу в захисті своєї Батьківщини, своєї свободи й свого європейського майбутнього.

Тому вони, разом з міжнародними партнерами, "вирішили підтримати Україну, надавши їй, відповідно до статті 51 Статуту ООН, засоби для самозахисту" й повністю підтримують Формулу миру президента Зеленського.

Євросоюз указує, що Росія мусить негайно припинити звірства, які вона чинить в Україні, а заяви Путіна, який погрожував міжнародній спільноті безпрецедентними наслідками за підтримку України, нікого не залякали.