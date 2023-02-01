Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила рішення про створення спеціального трибуналу для Росії та Білорусі за злочини, скоєні в Україні. “ПАРЄ вже пропонувала провести спеціальний міжнародний трибунал, але цього разу це ціла резолюція, яка присвячена правовим наслідкам агресії Російської Федерації в Україні. Звичайно, тепер вона містить більше інформації. І цього разу там також зазначено, що Асамблея рекомендує провести цей трибунал у Гаазі. Нідерланди вже заявили, що могли б прийняти у себе такий трибунал, зазначивши, що у них є необхідна інфраструктура і багато кваліфікованих працівників, адже Міжнародний кримінальний суд (МКС) також базується в Гаазі”, - зазначила вона.

Євгенія Кравчук також пояснила, що МКС не може займатися злочином агресії Росії, оскільки це не входить до його юрисдикції. “МКС, я б сказала, має справу з конкретними людьми, і ми знаємо їхні імена. Але військово-політичне керівництво Росії та Білорусі не може бути засуджене або притягнуте до відповідальності в МКС. Тому нам потрібно створити цей спеціальний трибунал лише для одного злочину - злочину агресії РФ, його називають материнським злочином усіх злочинів. Після нього всі інші воєнні злочини, такі як зґвалтування, вбивства, напади на інфраструктуру та екоцид, стали можливими після того, як Путін вирішив захопити Україну. Тому наступний крок, який ми дуже хотіли б побачити, - це перехід від слів до дій, і нам дійсно потрібно, щоб багато країн приєдналися до створення цього трибуналу”, - розповіла депутат.

Євгенія Кравчук підсумувала, що ідея притягнення Путіна до відповідальності в Гаазі має стати абсолютно нормальною. “Ми не повинні говорити про збереження обличчя агресора, як це було у 2014 році. Багато країн закликали нас не захищати Крим і не “вдаватися до ескалації”. І ось тепер, у 2023 році, ми маємо цю повномасштабну війну в самому серці Європи. І саме через безкарність, через відчуття, що агресору можна все, і ніхто не може його зупинити. Тому нам потрібно зробити цю ідею абсолютно нормальною, що ці злочини і грубі порушення міжнародного права мають бути покарані”, - підкреслила представник України в ПАРЄ.