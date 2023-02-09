Зеленський до Європарламенту: Україна захищається від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу
Україна нині захищається від найбільш антиєвропейської сили і бореться проти зневаги та за спільні для всіх країн Європи цінності
Про це Зеленський сказав у своєму виступі в Європарламенті 9 лютого.
"Ми захищаємося від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось. Ми, українці, на полі бою разом із вами. Я дякую вам за те, що ми захищаємося разом! І ми мусимо захиститися! І це важливо не лише для держав Європи. Не лише для спільнот Європи. Хоч би ким ми були, ми завжди боремося проти зневаги. Хоч би де ми жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Хоч би про що ми з вами мріяли для своїх дітей, для своїх онуків, безумовним тлом для цих наших мрій є мир – мир і безпека", - заявив він.
Президент підкреслив, що мир і безпека не будуть можливими, якщо не здолати Росію.
"Лише наша перемога все це гарантуватиме – кожну з наших із вами спільних європейських цінностей. Наша обов’язкова перемога!" - наголосив український лідер.
- 9 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в саміті ЄС.
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