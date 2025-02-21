В цій ситуації Зеленському слід розглянути заміну переговірника з адміністрацією Трампа, - політик Луценко

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сьогодні, як би це не звучало сумно, ані Трамп, ані його оточення, на жаль, не мають бажання спілкуватись з керівництвом України. Це велика проблема. І від цього жоден український громадянин не може мати задоволення, бо це біда. У звʼязку цим президент Зеленський має щось з цим робити. З мого погляду він має змінити перегевірника з адміністрацією Дональда Трампа. Якщо Зеленський не може відсторонити Єрмака, то нехай так, як зробили американці. Спершу призначити спеціального представника. Просто призначте притомну й професійну людину спеціальним представником. До прикладу, ним міг би стати Валерій Чалий, який працював послом України в США і працював з американськими президентами, або Роман Безсмертний, який є чудовим дипломатом. Можна перераховувати безліч прізвищ. В нас є розумні люди, які можуть проводити важкі й дуже складні переговори. Уповноважте людину, але цього, на жаль, не відбувається", - пояснив Луценко.

Політик також прокоментував слова президента США Дональда Трампа про Україну. За його словами, варто звертати увагу не на слова Трампа, а його дії.

"Зараз є багато зрозумілого незадоволення від заяв Дональда Трампа. Втім, варто судити не його слова й епітети, бо це відверто кажучи нагадує шоу світового масштабу, а дивіться на його дії. До цього ж, варто памʼятати про те, що політика Дональда Трампа в дипломатії зводиться до двох принципів - маленьким країнам страшний тиск, а потім відхід назад, а до небезпечних країн - навпаки пряник. Якщо ми підсумуємо всі вислови Трампа за місяць його роботи, то ми маємо неодноразові запевнення його та команди, що він не здасть Путіну територію України, яку вона контролює. По-друге, він готовий надавати Україні зброю, але за гроші українців та європейців. Власне, хоч нам може це не подобатись, але це прагматичний підхід, бо в першу чергу Україна є щитом безпеки Європи", - додав він.

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж за пів року після завершення воєнного стану.

20 лютого Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа, підкресливши, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".

