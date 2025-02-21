Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Світова прем’єра української "Стрічки часу" зірвала 10-хвилинні овації на Берлінале

Світова прем’єра української "Стрічки часу" зірвала 10-хвилинні овації на Берлінале

Олена Будько
21 лютого, 2025 п'ятниця
19:31
Кіно Берлінале. Прем'єра Стрічки часу

На Берлінському міжнародному фестивалі 20 лютого відбулася світова прем'єра документального фільму "Стрічка часу" української режисерки Катерини Горностай

Зміст

Про це повідомила команда фільму.

Перший показ документального фільму про українські школи в час повномасштабної війни зібрав повну залу, а біля червоної доріжки творчу команду фільму зустріла група підтримки з українськими прапорами, яка виконала гімн. 

Берлінале. Прем'єра Стрічки часу

На червоній доріжці Берлінського міжнародного кінофестивалю була присутня команда фільму: продюсерки Ольга Брегман і Наталія Лібет, продюсер Віктор Шевченко, виконавча продюсерка Зоя Литвин, копродюсери Франсу Ле Голл і Маріон Гут (Люксембург), Рінскє Раап (Нідерланди) та Віктор Еде (Франція), оператор-постановник Олександр Рощин, саундизайнер Михайло Закутський. Також участь у прем'єрі взяли герої "Стрічки часу" – директор Михайло-Коцюбинського ліцею Чернігівської області Микола Шпак, в.о. директора литовсько-українського ліцею № 1 у Бородянці Світлана Попова, вчитель, а нині український військовий Борис Ховряк, учениця Ольга Бригінець. 

Берлінале. Прем'єра Стрічки часу

Катерина Горностай також змогла прийти на власну прем’єру на Берлінале, хоча лише два дні тому народила сина. З немовлям у госпіталі залишився батько дитини, режисер монтажу "Стрічки часу" Нікон Романченко.

Після прем'єри глядачі подарували творцям фільму 10-хвилинні овації. Також стрічка отримала блискучі рецензії. Так у Variety картину назвали "яскравим променем надії, водночас невимушеним і заробленим важкою працею". А в Deadline вважають, що "в цьогорічній програмі Берлінського кінофестивалю не може бути більш актуального фільму, ніж "Стрічка часу".

Берлінале. Прем'єра Стрічки часу

Режисерка присвятила "Стрічку часу" пам’яті свого молодшого брата Максима Горностая, який загинув на сході України у 2023 році. 

"Під час роботи над звуком у нашому фільмі я згадала, що голоси птахів заспокоюють психіку. Це неймовірний ефект зашитий у природу людини. Наші предки саме по пташиних піснях визначали, що ця місцевість безпечна, адже птахи затихають при наближенні хижака. Коли ми знімали фільм, записали голоси різних птахів у всіх містах, де побували в Україні. І ми хочемо, щоб птахи співали в Україні й надалі, й наша батьківщина стала безпечним місцем. Впевнена, це наша спільна мрія", – сказала Катерина Горностай у промові після показу.

Один із героїв фільму, Борис Ховряк, відповідаючи на запитання журналістів, що він відчув, коли залишив посаду вчителя і став на захист України, зазначив: "Ми мусимо захистити наших дітей, Україну й українську освіту від агресії російської федерації. Зважаючи на факти, які змусили мене піти воювати, незалежно від всього, що відбувається зараз, і всіх зовнішніх обставин, ми будемо продовжувати захищати наших дітей".

Берлінале. Прем'єра Стрічки часу

Спеціальними гостями вечора стали надзвичайний і повноважний посол України у Німеччині Олексій Макеєв і пані посол Люксембургу в Німеччині Сильві Люка. 

За офіційними даними, за час повномасштабної війни понад 3500 закладів освіти зазнали руйнувань, 400 з них знищено вщент. Тому цей фільм також є інструментом культурної дипломатії. З його допомогою автори хочуть привернути увагу до проблем освіти під час війни та знайти підтримку для українських шкіл.

Берлінале. Прем'єра Стрічки часу

Берлінський міжнародний кінофестиваль триватиме до 23 лютого.

Авторки фото: Аліна Рудя та Євгенія Гапон

Теги:
Новини
Світ
Культура
Україна
Німеччина
кінофестиваль
Дипломатія
Читайте також:
Автор Оксана Ліховід
20 лютого, 2025 четвер
З бюджету України продовжують витрачатися кошти на недоброчесних суддів, - юрист Фундації DEJURE Зелінський
Автор Тетяна Нижник
19 лютого, 2025 середа
"Новий альянс між Україною та державами ЄС": Згурець про відродження європейської оборонної промисловості
ЗСУ прапор
Автор Віталій Бесараб
19 лютого, 2025 середа
Ситуація на фронті може перевернути переговорний процес з ніг на голову, - військовий оглядач Попович
Київ
-5.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
21 лютого
19:36
Болгарія
Парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть збройних сил у військових діях в Україні
19:33
наслідки атаки на Гуляйполе
Росіяни атакували КАБами Гуляйполе на Запоріжжі: троє поранених
19:18
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда й Трамп проведуть зустріч на вихідних, - ЗМІ
19:15
На замовлення РФ підірвав авто військового прокурора: СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який готував теракт в Одесі
19:13
віце-президент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Венс заявив, що в українців немає "надійного шляху до перемоги"
19:08
Ексклюзив
військові РФ
У зоні відповідальності 80-ї ОДШБр усі підрозділи КНДР на Курщині ліквідовано, - Гайдащук
18:45
Папа Римський Франциск
"Вставав поснідати": Ватикан повідомив, що стан госпіталізованого Папи Франциска поліпшився
18:44
На фото: Артем Пивоваров
Пивоваров презентував пісню "Блакить твоїх очей" на слова Сосюри
18:44
Дональд Трамп
"Не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах": Трамп про Зеленського
18:23
Німеччина уряд
У Німеччині попередили про загрозу втручання Росії у федеральні вибори в країні
18:10
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США
18:05
OPINION
Не грати з диктатором у вибори
18:01
Москва_Кремль
РФ може погодитися на використання своїх $300 млрд заморожених активів у межах мирної угоди, - Reuters
18:00
Оновлено
На Донеччині через російські удари загинули дві людини, є поранені
17:55
В Україні на оборонній виставці презентували крилату ракету "Трембіта"
17:41
Оновлено
Динамо, Андрій Ярмоленко
"Чорноморець" здобув перемогу над "Колосом": результати матчів і розклад трансляцій 18-го туру УПЛ
17:19
США Україна
Україна й США всю ніч обговорювали угоду про рідкісноземельні мінерали, - Axios
17:05
Наживо
Київськи безпековий форум: анонс події 21 лютого
Розпочалась спеціальна подія Київського безпекового форуму: де дивитись трансляцію
17:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
США не зможуть раптово кинути Україну. Інакше Китай використає слабкість адміністрації Трампа, - експерт-міжнародник Краєв
17:00
Ексклюзив
Starlink
"Боляче, але не смертельно": у Defence Express пояснили, чи позначиться на лінії фронту вимкнення зв'язку Starlink
16:58
Анонс
Еспресо логотип
24 лютого в ефірі Еспресо спецпроєкт Велика війна: три роки незламності
16:48
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон заявив, що під час зустрічі з Трампом порадить йому "не бути слабким перед Путіним"
16:41
футбол жеребкування
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій 2024/25: результати й сітка турніру
16:31
На фронті з початку доби відбулося 53 бої: армія РФ найактивніша на Покровському напрямку
16:23
Смартфон
Україна посіла четверте місце з 24 країн Європи за рівнем підтримки стартапів
16:20
продукція для ЗСУ
Міністерство оборони запровадило цифровий контроль продукції для військових
16:19
залізниця
На Донеччині окупанти змушують українців безплатно будувати залізничну колію для своєї армії, - "Атеш"
16:18
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Поліція Південної Кореї порушила справу проти президента Юн Сок Йоля за перешкоджання арешту
16:09
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Широкі та позитивні дискусії": спецпредставник США Келлог прокоментував зустріч із Зеленським у Києві
16:06
Особи з інвалідністю
Програму компенсації бізнесу за робочі місця для людей з інвалідністю поширили на ФОПів
16:00
OPINION
Трамп і арабські гендлярі
15:53
Фрідріх Мерц
"Російський наратив, який Путін представляв роками": кандидат у канцлери Німеччини Мерц прокоментував заяви Трампа про Україну
15:51
Ліга Європи
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
15:49
суд, санкції
"РНБО має ухвалювати рішення виключно на підставі закону": Асоціація правників України закликала розробити чіткі процедури оскарження санкцій
15:49
Україна США
США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня, - Bloomberg
15:41
Віктор Ляшко
Ляшко розповів, що робити, якщо на стаціонарі відмовляють у безоплатному лікуванні від COVID-19
15:25
Двом російським генералам, які наказали знищити Оскільську греблю на Харківщині, оголосили підозру
15:00
Міноборони планує оснащувати військові вертольоти новими необхідними комплектуючими
14:55
Ексклюзив
Петро Порошенко
Щодо Порошенка застосований пункт санкцій про заборону будь-яких правочинів, - адвокат Новіков
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV