Світова прем’єра української "Стрічки часу" зірвала 10-хвилинні овації на Берлінале

Про це повідомила команда фільму.

Перший показ документального фільму про українські школи в час повномасштабної війни зібрав повну залу, а біля червоної доріжки творчу команду фільму зустріла група підтримки з українськими прапорами, яка виконала гімн.

На червоній доріжці Берлінського міжнародного кінофестивалю була присутня команда фільму: продюсерки Ольга Брегман і Наталія Лібет, продюсер Віктор Шевченко, виконавча продюсерка Зоя Литвин, копродюсери Франсу Ле Голл і Маріон Гут (Люксембург), Рінскє Раап (Нідерланди) та Віктор Еде (Франція), оператор-постановник Олександр Рощин, саундизайнер Михайло Закутський. Також участь у прем'єрі взяли герої "Стрічки часу" – директор Михайло-Коцюбинського ліцею Чернігівської області Микола Шпак, в.о. директора литовсько-українського ліцею № 1 у Бородянці Світлана Попова, вчитель, а нині український військовий Борис Ховряк, учениця Ольга Бригінець.

Катерина Горностай також змогла прийти на власну прем’єру на Берлінале, хоча лише два дні тому народила сина. З немовлям у госпіталі залишився батько дитини, режисер монтажу "Стрічки часу" Нікон Романченко.

Після прем'єри глядачі подарували творцям фільму 10-хвилинні овації. Також стрічка отримала блискучі рецензії. Так у Variety картину назвали "яскравим променем надії, водночас невимушеним і заробленим важкою працею". А в Deadline вважають, що "в цьогорічній програмі Берлінського кінофестивалю не може бути більш актуального фільму, ніж "Стрічка часу".

Режисерка присвятила "Стрічку часу" пам’яті свого молодшого брата Максима Горностая, який загинув на сході України у 2023 році.

"Під час роботи над звуком у нашому фільмі я згадала, що голоси птахів заспокоюють психіку. Це неймовірний ефект зашитий у природу людини. Наші предки саме по пташиних піснях визначали, що ця місцевість безпечна, адже птахи затихають при наближенні хижака. Коли ми знімали фільм, записали голоси різних птахів у всіх містах, де побували в Україні. І ми хочемо, щоб птахи співали в Україні й надалі, й наша батьківщина стала безпечним місцем. Впевнена, це наша спільна мрія", – сказала Катерина Горностай у промові після показу.

Один із героїв фільму, Борис Ховряк, відповідаючи на запитання журналістів, що він відчув, коли залишив посаду вчителя і став на захист України, зазначив: "Ми мусимо захистити наших дітей, Україну й українську освіту від агресії російської федерації. Зважаючи на факти, які змусили мене піти воювати, незалежно від всього, що відбувається зараз, і всіх зовнішніх обставин, ми будемо продовжувати захищати наших дітей".

Спеціальними гостями вечора стали надзвичайний і повноважний посол України у Німеччині Олексій Макеєв і пані посол Люксембургу в Німеччині Сильві Люка.

За офіційними даними, за час повномасштабної війни понад 3500 закладів освіти зазнали руйнувань, 400 з них знищено вщент. Тому цей фільм також є інструментом культурної дипломатії. З його допомогою автори хочуть привернути увагу до проблем освіти під час війни та знайти підтримку для українських шкіл.

Берлінський міжнародний кінофестиваль триватиме до 23 лютого.

Авторки фото: Аліна Рудя та Євгенія Гапон