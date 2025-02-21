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На фронті з початку доби відбулося 53 бої: армія РФ найактивніша на Покровському напрямку

Юлія Лаврук
21 лютого, 2025 п'ятниця
16:31
Війна з Росією

Від початку доби, 21 лютого, на російсько-українському фронті відбулось 53 бої. Окупанти найактивніші на Покровському напрямку, де зафіксували 14 атак

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Під ворожими обстрілами сьогодні опинилися райони населених пунктів Гута-Студенецька на Чернігівщині, а також Бачівськ, Вовківка та Кучерівка на Сумщині.

Ситуація на основних напрямках  

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів НАРами по населеному пункту Золочів. 

На Куп'янському напрямку українські захисники зупинили три штурми загарбників поблизу Загризового на. Ще один бій триває дотепер.  

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни та Колодязі. Загалом, з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири бої, з яких два тривають до цього часу.  

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просунутись вперед поблизу населеного пункту Васюківка. Наразі бої не завершились. Під авіаударами загарбників опинились Костянтинівка та Часів Яр.  

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції українських військ в районах Диліївки та Торецька, шість боїв ще тривають. Також ворог завдавав авіаударів КАБами по Торецьку.  

На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли. Один бій триває дотепер.  

На Новопавлівському напрямку українські воїни зупинили три штурми противника – загарбник намагався прорвати оборонні позиції українських підрозділів в районах Костянтинополя та Бурлацького. Один бій триває до цього часу.  

На Гуляйпільському напрямку авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямках Щербаків та П’ятихаток.  

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.  

На Курському напрямку загарбники атакували наших захисників вісім разів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 КАБів, здійснив 268 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. 

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося, додали в Генштабі. 

  • Протягом минулої доби, 20 лютого, на російсько-українському фронті відбулося 121 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники відбили 34 атаки ворога.
Теги:
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військові
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