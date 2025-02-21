Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Дрони не можуть довго літати: в ОТУ "Харків" розповіли про перебіг бойових дій за морозної погоди

Дрони не можуть довго літати: в ОТУ "Харків" розповіли про перебіг бойових дій за морозної погоди

Дар'я Куркіна
21 лютого, 2025 п'ятниця
22:09
Війна з Росією

На Харківщині морозна погода вплинула на перебіг бойових дій: зокрема, ворог не може робити великі скупчення живої сили, а українські та російські безпілотники не можуть довго літати

Зміст

Про це в етері телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Євген Романов.

"Снігу досить багато, вдарив мороз, це не дає можливості довго літати як нашим, так і ворожим дронам. Ворогу важко боротися з цією погодою, оскільки він просувається тією місцевістю, де він знищив будь-які можливості сховатися навіть собі", - сказав він.

За словами Романова, погода ускладнює армії РФ просунутися на Харківщині. Речник пояснив, що ворог намагається просуватися завдяки живій сили. Однак окупанти не можуть робити великі скупчення, адже вони дуже помітні й "ворог замерзає в місцях, де намагається накопичитися".

Водночас Романов наголосив: у сонячні дні без хмарності й снігу фіксується поступове збільшення артобстрілів і нальотів російських БПЛА.

  • 21 лютого начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зазначив, що Сили оборони тримають рубежі, працюючи як єдина команда.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго, - співголова ГІ "Права Справа" Снєгирьов
Автор Тетяна Нижник
19 лютого, 2025 середа
"Новий альянс між Україною та державами ЄС": Згурець про відродження європейської оборонної промисловості
Автор Юлія Лаврук
20 лютого, 2025 четвер
Україна готова до корисної угоди з Трампом, - Зеленський за результатами зустрічі з Келлогом
Київ
-7.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
21 лютого
23:02
Еммануель Макрон
Опитування: найбільше серед європейських лідерів українці довіряють Макрону, найменше - Орбану
22:58
Оновлено
На фронті з початку доби відбулося 80 боїв: армія РФ найактивніша на Покровському напрямку
22:55
Пані Посол Канади Наталка Цмоць
Санкції проти РФ повинні залишатися в нашому пріоритеті та розширюватись, - посол Канади
22:47
Німеччина
У Німеччині заарештували 18-річного росіянина за підозрою в підготовці "політично вмотивованого нападу"
22:19
зеленський Шольц
Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки
22:16
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
В цій ситуації Зеленському слід розглянути заміну переговірника з адміністрацією Трампа, - політик Луценко
22:13
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 21 лютого
21:43
Ексклюзив
ЄС - Україна
Країни ЄС готують великий пакет військової допомоги Україні на 2025 рік, - кореспондентка "Еспресо" з Брюсселя
21:42
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України, – глава МЗС Бербок
21:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія не має й не матиме потенціалу для захоплення важливих центрів України. Колонка Сергія Згурця
21:25
Девід Петреус на події КБФ 21 лютого
Існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України, - ексдиректор ЦРУ Петреус
21:16
Олександр Усик
Усик відвідав матч Роналду в Саудівській Аравії
21:06
окупанти, оркі, російські солдати
Російські військові на лівобережжі Херсонщини мають проблеми з пальним, - "Атеш"
20:47
Європейські країни 24 лютого проведуть екстрену нараду щодо України, - Bloomberg
20:35
Оновлено
суд у справі вбивства Гандзюк
У Києві відбувся розгляд справи вбивства Гандзюк: Мангер та Левін намагались оскаржити попереднє рішення суду
20:30
Арсеній Яценюк на КБФ 21 лютого 2025
Верховна Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через пів року після всеосяжної мирної угоди, - Арсеній Яценюк
20:23
Ілон Маск
"Три роки тому Росія зайшла занадто далеко, а тепер - українська влада": Маск пояснив зміну риторики щодо підтримки Києва
20:16
Огляд
"Бруталіст"
Коли "Безвихідь" не тупик: що подивитися у вихідні
20:04
OPINION
Прозорість. Відкритість. Залученість Європи
19:56
дитячий вагон Укрзалізниці
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший дитячий вагон у міжнародному сполученні
19:54
Оновлено
США Україна
Україна та США все ще працюють над угодою про рідкісноземельні метали, – ЗМІ
19:36
Болгарія
Парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть збройних сил у військових діях в Україні
19:33
наслідки атаки на Гуляйполе
Росіяни атакували КАБами Гуляйполе на Запоріжжі: троє поранених
19:31
Берлінале. Прем'єра Стрічки часу
Світова прем’єра української "Стрічки часу" зірвала 10-хвилинні овації на Берлінале
19:18
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда й Трамп проведуть зустріч на вихідних, - ЗМІ
19:15
На замовлення РФ підірвав авто військового прокурора: СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який готував теракт в Одесі
19:13
віце-президент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Венс заявив, що в українців немає "надійного шляху до перемоги"
19:08
Ексклюзив
військові РФ
У зоні відповідальності 80-ї ОДШБр усі підрозділи КНДР на Курщині ліквідовано, - Гайдащук
18:45
Папа Римський Франциск
"Вставав поснідати": Ватикан повідомив, що стан госпіталізованого Папи Франциска поліпшився
18:44
На фото: Артем Пивоваров
Пивоваров презентував пісню "Блакить твоїх очей" на слова Сосюри
18:44
Дональд Трамп
"Не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах": Трамп про Зеленського
18:23
Німеччина уряд
У Німеччині попередили про загрозу втручання Росії у федеральні вибори в країні
18:10
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США
18:05
OPINION
Не грати з диктатором у вибори
18:01
Москва_Кремль
РФ може погодитися на використання своїх $300 млрд заморожених активів у межах мирної угоди, - Reuters
18:00
Оновлено
На Донеччині через російські удари загинули дві людини, є поранені
17:55
В Україні на оборонній виставці презентували крилату ракету "Трембіта"
17:41
Оновлено
Динамо, Андрій Ярмоленко
"Чорноморець" здобув перемогу над "Колосом": результати матчів і розклад трансляцій 18-го туру УПЛ
17:05
Наживо
Київськи безпековий форум: анонс події 21 лютого
Розпочалась спеціальна подія Київського безпекового форуму: де дивитись трансляцію
17:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV