Дрони не можуть довго літати: в ОТУ "Харків" розповіли про перебіг бойових дій за морозної погоди
На Харківщині морозна погода вплинула на перебіг бойових дій: зокрема, ворог не може робити великі скупчення живої сили, а українські та російські безпілотники не можуть довго літати
Про це в етері телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Євген Романов.
"Снігу досить багато, вдарив мороз, це не дає можливості довго літати як нашим, так і ворожим дронам. Ворогу важко боротися з цією погодою, оскільки він просувається тією місцевістю, де він знищив будь-які можливості сховатися навіть собі", - сказав він.
За словами Романова, погода ускладнює армії РФ просунутися на Харківщині. Речник пояснив, що ворог намагається просуватися завдяки живій сили. Однак окупанти не можуть робити великі скупчення, адже вони дуже помітні й "ворог замерзає в місцях, де намагається накопичитися".
Водночас Романов наголосив: у сонячні дні без хмарності й снігу фіксується поступове збільшення артобстрілів і нальотів російських БПЛА.
- 21 лютого начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зазначив, що Сили оборони тримають рубежі, працюючи як єдина команда.
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