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Головна Світ Reuters: Адміністрація Трампа розморозила $5,3 млрд фінансування іноземних програм безпеки

Reuters: Адміністрація Трампа розморозила $5,3 млрд фінансування іноземних програм безпеки

Ксенія Золотова
22 лютого, 2025 субота
06:48
Світ Фільми про Білий дім

Білий дім вніс до винятків деякі програми безпеки та боротьби з наркотиками, іноземне фінансування яких було заморожено президентом США Дональдом Трампом. США вивільнили $5,3 млрд

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Про це повідомляє Reuters.

Агентство отримало перелік із 243 додаткових винятків, затверджених станом на 13 лютого, на загальну суму $5,3 млрд. Цей список є найдетальнішим звітом про вилучені кошти з моменту, коли Дональд Трамп наказав заморозити допомогу. Документ також демонструє прагнення Білого дому скоротити фінансування програм, які адміністрація не вважає критично важливими для національної безпеки США.  

У переліку зазначені програми, які все ж отримають фінансування, а також відповідальні за них урядові установи.  

Найбільша частка вивільнених коштів — понад $4,1 млрд — була спрямована на програми Бюро з військово-політичних питань Держдепартаменту США, яке займається продажем зброї та наданням військової допомоги іноземним країнам і організаціям.  

Крім того, деякі винятки стосувалися імміграційної реформи Трампа та заходів щодо боротьби з потоком нелегальних наркотиків до США, зокрема смертельно небезпечного опіоїду фентанілу.  

Згідно з документом, понад половину програм, яким дозволено продовжити роботу, реалізує Бюро Держдепартаменту США з питань допомоги правоохоронним органам (INL). Вони спрямовані на боротьбу з нелегальною міграцією та контрабандою наркотиків.  

Винятки на загальну суму $293 млн охоплювали фінансування баз даних для відстеження мігрантів, виявлення потенційних терористів і обміну біометричною інформацією.  

Водночас агентству Reuters не вдалося з'ясувати, чи були надані винятки, які не увійшли до офіційного списку.

Згідно з переліком, програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) отримали значно менше фінансування у порівнянні з програмами, пов'язаними з безпекою. Загальна сума винятків для USAID склала менше ніж $100 млн, тоді як раніше агентство щорічно адмініструвало приблизно $40 млрд до моменту заморожування коштів.  

Зокрема, $78 млн було спрямовано на непродовольчу гуманітарну допомогу для Сектора Газа, який зазнав значних руйнувань через війну. Окремо 56 мільйонів доларів виділили Міжнародному комітету Червоного Хреста у зв’язку з угодою про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.  

Водночас у списку не було згаданих винятків для низки гуманітарних криз, зокрема Судану, Сирії, України, М’янми та Афганістану, що, ймовірно, означає продовження блокування фінансування для цих країн.  

Водночас винятки, пов’язані з безпекою, включали:  

  • $870 млн на програми в Тайвані,  
  • $336 млн на модернізацію сил безпеки Філіппін,  
  • понад $21,5 млн на бронежилети та броньовані автомобілі для Національної поліції України та прикордонників.  

Найбільшим винятком, не пов’язаним із безпекою, стало 500 мільйонів доларів для програми PEPFAR, основної ініціативи США з боротьби з ВІЛ/СНІДом. Вона переважно фінансує медичні послуги в Африці та, за оцінками експертів, врятувала мільйони життів. Для порівняння, її річний бюджет на 2024 рік становить 6,5 мільярда доларів. Програма адмініструється Бюро глобальної охорони здоров'я Держдепартаменту США.  

Один із чинних співробітників USAID, який говорив на умовах анонімності, описав процес подання запитів на винятки як "дуже дисфункціональний", зазначивши, що співробітники агентства не отримали чіткого пояснення щодо критеріїв відбору.  

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа звернулася до місій USAID за кордоном, щоб визначити, які саме програми можуть бути звільнені від скорочення фінансування.

  • 21 січня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у перший день правління тимчасово зупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
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