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Ушаков, Лавров та Путін маніпулюють Трампом щодо угоди зі США про надра, - дипломат Брайза

Тетяна Нижник
22 лютого, 2025 субота
13:55
Світ Путін і Лавров

РФ пропонує Трампу угоду щодо російських природних ресурсів, переконуючи, що це вигідно для економіки США

Зміст

Про це розповів ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

Дмитрієв був першим, хто публічно розіграв своєрідну психологічну гру, коли дав інтерв’ю CNN у день переговорів 18 лютого в Ер-Ріяді. Він заявив, що Росія не хоче, щоб санкції були зняті.  

"Це була спроба психологічного маніпулювання делегацією Трампа та водночас підвищення вимог Росії. Вони розраховували, що коли Трамп почує, що Москва нібито не зацікавлена у скасуванні санкцій, він змінить свою позицію і запропонує більше. Тоді Дмитрієв знову заявив, що їх не цікавить просто скасування санкцій — вони прагнуть більшого. Це частина ширшої психологічної гри, в яку грають Ушаков, Лавров, сам Путін і представники російських спецслужб. Їхня мета — переконати Трампа, що вимоги Путіна нібито відповідають інтересам бізнесу, а отже, вигідні і для нього, і для американської економіки", - пояснив Брайза.

Насправді ця стратегія вигідна лише Росії. Вони намагаються зняти санкції з єдиного сектора своєї економіки, який має міжнародний потенціал — сектора природних ресурсів. Москва прагне подати це так, ніби американські компанії отримають вигоду, щоб зробити угоду привабливою для Трампа. Насправді ж це ні що інше, як спроба врятувати російську економіку від санкційного тиску, каже дипломат.

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"Це також відволікає увагу від вимоги Трампа, яку висловив його міністр фінансів Бессент. По суті, ця пропозиція, оформлена у неоколоніальному дусі, передбачає, що США отримають контроль над 50% критично важливих мінеральних ресурсів і металів України, а решта залишатиметься у власності України, проте половина прибутків від них також діставалася б США", - додав він.

Як зазначає The Telegraph у статті, опублікованій цього тижня, такі умови навіть жорсткіші за ті, що були нав’язані Німеччині на Версальській конференції та закріплені у Версальському договорі, які, як вважається, спричинили економічний колапс і зіграли значну роль у приході до влади нацистів. Тож Трамп вимагає того, на що Україна ніколи не погодиться.

"Тепер, через Дмитрієва, Росія висунула зустрічну пропозицію, заявивши, що якщо українці не збираються надавати те, чого хочуть США, то це зробить Росія. Вони запевняють, що це буде вигідно і американським, і російським компаніям.  Це вишукана психологічна гра, і Трамп навіть не усвідомлює, наскільки ним маніпулюють", - резюмував дипломат.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
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політика
Володимир Путін
Сергій Лавров
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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