Росія запропонувала всім американським компаніям повернутися в енергетичний сектор і плюс відкриває доступ до арктичних родовищ — це головна тема сьогоднішніх переговорів. І це може бути той самий big deal.

Цитую за російським виданням The Moscow Times: "Россия полагает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, заинтересована в совместных с США проектах в Арктике, заявил перед началом переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев".

У перекладі на людську мову — це кидок Китаю.

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Ми граємо у гру з США, маючи не найсильніші карти. Це треба реально оцінювати.

Європа вже розколота і не буде єдиною. Зверніть увагу (особливо) на позицію Дуди щодо того, що не варто воювати з Трампом.

Повторю ще раз те, що пишу останні тижні: Трамп поставив ультиматум Європі. І зустріч у Франції показала: європейці його проковтнуть (погодяться на експорт технологій в обмін на захист).

Нам потрібно йти в переговори з реальними вимогами, а не продовжувати мантру про НАТО.