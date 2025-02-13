Нелюбовний трикутник: переговори стартували
Трамп поговорив з Путіним та Зеленським
1. Від сьогодні є приблизно до трьох місяців, впродовж яких стане зрозуміло, чи буде цей раунд переговорів результативним.
2. Багато хто пише: Трамп першим набрав, значить Путін виграв. Це ідіотизм.
Стиль переговорів Трампа з Путіним, як мінімум, дворівневий: на верхньому він тепло відгукується персонально про Путіна. На нижчому — жорстко попереджає про економічні удари.
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3. Зараз все залежить від того, які вимоги сторони викладуть на стіл. Спочатку вони будуть жорсткими, потім будуть помʼякшуватися. А далі або буде консенсус або ні. Поки відповіді на це питання не існує в принципі.
Але, на жаль, зараз зʼявиться багато чуток та інсинуацій. Тому зберігайте здоровий глузд. Адже вже зараз, десятки експертів розповсюджують зраду на тій підставі, що розмову Трампа з Путіним була довшою ніж Трампа з Зеленським. І це лише початок.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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