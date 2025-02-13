1. Від сьогодні є приблизно до трьох місяців, впродовж яких стане зрозуміло, чи буде цей раунд переговорів результативним.

2. Багато хто пише: Трамп першим набрав, значить Путін виграв. Це ідіотизм. Стиль переговорів Трампа з Путіним, як мінімум, дворівневий: на верхньому він тепло відгукується персонально про Путіна. На нижчому — жорстко попереджає про економічні удари.

Читайте також: Москва усіляко тягнутиме час з перемовинами 3. Зараз все залежить від того, які вимоги сторони викладуть на стіл. Спочатку вони будуть жорсткими, потім будуть помʼякшуватися. А далі або буде консенсус або ні. Поки відповіді на це питання не існує в принципі.