Москва усіляко тягнутиме час з перемовинами
Росія де-факто зняла свою вимогу "спочатку вибори, а потім реальні переговори"
З того, що я розумію, ду-у-уже попередньо, йде погодження такої маршрутної карти:
- Припинення вогню.
- Паралельно підписується якийсь рамковий документ (хто підписант поки, як я розумію, вирішується).
- Цей рамковий документ передбачає прийняття пакета якихось рішень (закони, укази, постанови, як в Україні, так і в Росії).
- Вибори в найкоротші терміни.
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Ще раз повторюся: це ду-у-уже попередній варіант і росіяни будуть пробувати зірвати його, перш за все, руками українців. Їхня ціль зараз — не переговори, а тягнути час.
Що робитимуть росіяни?
- Виставлятимуть свідомо неможливі умови (від відсторонення від балотування тих чи інших політиків до вимог ліквідувати наш ОПК).
- Можна не сумніватися, що буде запущено інформаційні кампанії типу "Чому переговори йдуть за закритими дверима", "є секретні протоколи" тощо.
Ціль росіян максимально дестабілізувати й без того складну внутрішню ситуацію.
Я не відкрию тут Америку, коли скажу, що на цьому етапі інформаційна безпека стає базовим викликом всередині країни.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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