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OPINION

Москва усіляко тягнутиме час з перемовинами

Вадим Денисенко
6 лютого, 2025 четвер
14:02
Погляд

Росія де-факто зняла свою вимогу "спочатку вибори, а потім реальні переговори"

Зміст

З того, що я розумію, ду-у-уже попередньо, йде погодження такої маршрутної  карти:

  1. Припинення вогню.
  2. Паралельно підписується якийсь рамковий документ (хто підписант поки, як я розумію, вирішується).
  3. Цей рамковий документ передбачає прийняття пакета якихось рішень (закони, укази, постанови, як в Україні, так і в Росії).
  4. Вибори в найкоротші терміни.

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Ще раз повторюся: це ду-у-уже попередній варіант і росіяни будуть пробувати зірвати його, перш за все, руками українців. Їхня ціль зараз — не переговори, а тягнути час. 

Що робитимуть росіяни?

  1. Виставлятимуть свідомо неможливі умови (від відсторонення від балотування тих чи інших політиків до  вимог ліквідувати наш ОПК).
  2. Можна не сумніватися, що буде запущено інформаційні кампанії типу  "Чому переговори йдуть за закритими дверима", "є секретні протоколи" тощо.

Ціль росіян максимально дестабілізувати й без того складну внутрішню ситуацію.

Я не відкрию тут Америку, коли скажу, що на цьому етапі інформаційна безпека стає базовим викликом всередині країни.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
політика
Війна з Росією
США
переговори з РФ
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