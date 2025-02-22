Ситуація контрольована: у ДСНС розповіли про стан укриття на ЧАЕС, в яке влучив російський дрон 14 лютого

Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наразі рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації осередку тління з північної сторони арки.

"Здійснюється постійний моніторинг з використанням БПЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів", - додали у ДСНС.

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Там наголошують, що радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС перебуває у межах норми, загрози для населення немає.

Влучання російського дрона в енергоблок ЧАЕС

Російський БПЛА із фугасною бойовою частиною в ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Через це його було суттєво пошкоджено. Наступного дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та обговорив з ним інцидент на Чорнобильській АЕС, а Міненерго закликало МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам на ядерні об'єкти.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Очікується, що ремонт укриття розпочнеться, коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

17 лютого на Чорнобильській АЕС виявили три осередки тління утеплювача покрівлі, роботи з їхньої ліквідації тривають.