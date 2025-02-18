Уряд спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку укриття ЧАЕС
Кабінет міністрів України у вівторок, 18 лютого, спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком", – написав прем'єр.
Він нагадав про російську атаку на укриття Чорнобильської АЕС, назвавши це спробою РФ залякати Україну, Європу та світ. За словами Шмигаля, наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
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Крім того, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку €400 млн позики. Йдеться, зокрема, про кошти на енергоефективну відбудову.
- Уранці вівторка, 18 лютого, ліквідація наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС триває. Рятувальники гасять загоряння вже п'ятий день.
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