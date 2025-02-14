Російський БПЛА із фугасною боєголовкою вночі влучив в саркофаг Чорнобильської АЕС
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції
Про це він написав у телеграм.
"Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - наголосив президент.
З словами Зеленського, укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві, додав президент України.
"Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", - підкреслив Зеленський.
У МАГАТЕ підтвердили, що на Чорнобильській АЕС уночі 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки зруйнованого 4-го реактора, і зайнялася пожежа.
- У ніч на 14 лютого Сили оборони України знищили 73 зі 133 ударних безпілотників типу Shahed, ще 58 дронів не досягли цілей і були локаційно втрачені.
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